Biden confirmado positivo con covid-19 y cancela discurso en Las Vegas

Joe Biden ha dado positivo por covid-19 y ha cancelado su participación prevista para este miércoles en la conferencia anual UnidosUS en Las Vegas. Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, transmitió a los participantes del evento el pesar de parte del mandatario estadounidense y dio a conocer la noticia sobre el resultado de la prueba.

Biden iba a ofrecer un discurso en la conferencia en un intento de ganarse más votos de la comunidad hispana en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Antes de cancelar su participación, había pasado por el restaurante Original Lindo Michoacan de la ciudad, donde había saludado a los visitantes y tenía previsto conceder una entrevista a Univisión.

Desde la Casa Blanca han asegurado en un comunicado que el presidente “está vacunado” y “presenta síntomas leves”. “Regresará a Delaware, donde se autoaislará y seguirá desempeñando plenamente todas sus funciones durante ese tiempo”, notificó la portavoz Karine Jean-Pierre.

De acuerdo con el parte médico, Biden desarrolló por la tarde “síntomas respiratorios superiores, incluyendo rinorrea (secreción nasal) y tos no productiva, con malestar general”. “Se sintió bien para su primer evento del día, pero dado que no había mejoría, se realizaron pruebas para covid-19 en el punto de atención, y los resultados fueron positivos”, aclaró el médico del mandatario estadounidense.

Entretanto, estarán pendientes las pruebas de confirmación por PCR. “Sus síntomas se mantienen leves, su frecuencia respiratoria es normal, de 16 respiraciones por minuto, su temperatura es normal (97,8 °F) [36,56 °C] y su pulsioximetría es normal (un 97 %). El presidente ha recibido su primera dosis de Paxlovid”, notificó el médico.

.⁦@POTUS⁩ is back on Air Force One and we’re headed to Delaware pic.twitter.com/SLGfL8pcN1

— Nandita Bose (@nanditab1) July 17, 2024