Casi un millón de estaodunidenses sin energía por la ola de calor en pleno día de la independencia

Más de 842.000 hogares se han quedado sin electricidad en Estados Unidos este sábado, en medio de una ola de calor que afecta a amplias zonas del país y con nuevos episodios de clima severo previstos para la jornada, mientras comienzan los actos por el 250 aniversario de la independencia.

Según el sitio de seguimiento PowerOutage, citado por medios locales, los cortes se concentran en varios estados del Medio Oeste y el Noreste. La cifra corresponde a hogares y puede fluctuar durante el día a medida que avancen las tareas de restauración.

El calor también ha alterado las celebraciones: en Filadelfia se canceló el desfile previsto para el viernes y, en Washington, los organizadores suspendieron el desfile del Día de la Independencia programado para este sábado debido a las altas temperaturas.