China ha rodeado Taiwán con aviones y barcos en ejercicios de “advertencia”

Las Fuerzas Armadas de China han empezado ejercicios militares en el estrecho de Taiwán y las zonas al norte, sur y este de la isla, comunicó el Ministerio de Defensa del país asiático.

Las maniobras ‘Espada Conjunta-2024B’ involucran a tropas de Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Misiles que realizarán conjuntamente patrullas de preparación combativa marítimo-aérea, practicarán el bloqueo de puertos y zonas clave, asaltos a objetivos marítimos y terrestres, así como la consecución de la superioridad integral.

“Con buques y aviones acercándose a la isla de Taiwán desde distintas direcciones”, los ejercicios sirven también de “severa advertencia a los actos separatistas de las fuerzas ‘independentistas” de Taipéi, comentó el capitán Li Xi, portavoz del Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China.

“Es una operación legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y la unidad nacional”, indicó.

El Ministerio de Defensa de la República de China, como se denomina la isla autogobernada, reaccionó emitiendo un mensaje condenando el simulacro de Pekín.

“Las Fuerzas Armadas de la República de China condenan enérgicamente las acciones irracionales y provocadoras del Ejército Popular de Liberación y desplegarán fuerzas apropiadas para responder y defender nuestra soberanía nacional”, publicó en X.

