Revelan nuevos y escalofriantes detalles de la muerte del hijo de Cindy Crawford

Los audios exponen la extrema rapidez con la que su condición física se agravó en cuestión de minutos.

Grabaciones del servicio de emergencias 911 de EE.UU. revelaron nuevos y escalofriantes detalles sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford, quien falleció a los 27 años el pasado domingo por una presunta sobredosis y paro cardíaco mientras se hospedaba en un exclusivo centro de rehabilitación situado en Los Ángeles, California.

De acuerdo con un reporte de The Daily Mail, el medio que obtuvo los registros de la llamada de emergencia realizada después de que el joven modelo e ‘influencer’ sufriera un paro cardíaco, los audios muestran la extrema rapidez con la que su estado de salud se deterioró en pocos minutos.

Cuando fue realizada la llamada, Gerber se hospedaba en una casa independiente construida dentro de los terrenos y predios del propio centro de rehabilitación de Santa Mónica, en Los Ángeles. Compartía este espacio residencial con varios compañeros de habitación.

El joven apenas había ingresado a las instalaciones la noche del sábado, es decir, pocas horas antes de que se desatara la tragedia mortal. Tras el llamado de auxilio, los servicios de emergencia respondieron de inmediato.

La primera llamada al 911 se registró a las 9:35 de la mañana del domingo para reportar el caso de paro cardíaco. Sin embargo, a los tres minutos, 9:38 de la mañana, la situación fue reclasificada a una “sobredosis”.

Solo dos minutos después, a las 9:40 de la mañana, la prioridad aumentó al nivel máximo de urgencia ante el colapso del paciente. Los paramédicos que acudieron al sitio declararon formalmente su muerte a las 9:45 de la mañana.

Las autoridades policiales indicaron que los detectives investigan el caso como una sospecha de sobredosis sin que existan indicios de criminalidad o violencia. El médico forense del condado de Los Ángeles todavía no ha determinado la causa oficial de la muerte, pero la autopsia concluyó el lunes por la mañana y el cuerpo de Presley quedó listo para su entrega.