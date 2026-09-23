Más de 5.000 páginas de pruebas: acusan a una joven de arrojar a su prometido por un barranco con ayuda de su amante

La investigación sostiene que antes del asesinato ya hubo un primer intento, cuando la mujer trató de empujar a su prometido, pero la víctima logró salvarse aferrándose a unos arbustos.

La Policía de la India ha presentado ante un Tribunal un escrito de acusación de 5.053 páginas contra Siya Goyal por el asesinato de su prometido, el agente inmobiliario Ketan Agarwal, que murió en junio tras caer por un barranco en el fuerte de Lohagad, en el estado de Maharashtra.

El documento reúne pruebas técnicas, mensajes, fotografías, registros telefónicos y declaraciones de testigos que refuerzan la acusación contra la joven, contra su amante Chetan Choudhary y contra un tercer implicado, Ritesh Hange, reportan medios locales.

Según la investigación, el hombre falleció el 18 de junio después de que fuera empujado desde el fuerte. Posteriormente, se descubrió que Siya Goyal había buscado información en la red sobre un incidente mortal ocurrido el año pasado en el mismo lugar, donde murió una mujer.

La Policía cree que Siya Goyal y Chetan Choudhary habrían estado planeando el crimen desde febrero. La investigación sostiene que ya se produjo un primer intento el 14 de junio, cuando Siya trató de empujar a Ketan y la víctima logró salvarse al aferrarse a unos arbustos. Días después, ella lo convenció para que volvieran al lugar y, junto con ayuda de su amante, lo habría empujado finalmente al barranco. Por su parte, el tercer acusado habría actuado como asesor del plan, participando en las discusiones sobre cómo cometer el crimen y sobre las formas de evitar después la atención policial.