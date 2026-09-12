Encuentran muertos a los cuatro ocupantes de una avioneta desaparecida en Bahamas

Los cuatro miembros de una familia estadounidense que iban a bordo de la avioneta PA-34 Piper de cinco plazas, con número de cola N212ML, reportada como desaparecida en Bahamas, fueron encontrados sin vida este martes luego de labores de búsqueda.

Los cuerpos están bajo custodia y fueron trasladados a Nueva Providencia, informó la Policía bahameña en un comunicado divulgado en X.

La aeronave se estrelló a unos 20 kilómetros al oeste de la isla Andros, a unos a 240 kilómetros al sureste de Miami, Florida, que era su destino de retorno tras pasar un fin de semana en la isla.

Las víctimas fueron identificadas como Mario Lamar, de 80 años, piloto con más de 40 años de experiencia y quien volaba con frecuencia a las Bahamas, donde tenía una vivienda; su esposa, Lili, de 79 años, y sus nietos, Sofi Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22, detalló AP.