Escalada de tensión en Ceuta: Vecinos gritan “Traidor de la patria” a Pedro Sánchez

La crisis migratoria que golpea con dureza a la ciudad de Ceuta desde finales de julio sigue alimentando un clima de extrema crispación social. En las últimas horas, la indignación de los residentes locales ha vuelto a quedar de manifiesto a través de pronunciamientos explícitos en contra del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la gestión estatal de la situación fronteriza.

Durante una cobertura de la cadena Telemadrid, un ciudadano de la urbe abordó de forma vehemente al periodista Antonio Naranjo para expresar el profundo malestar vecinal. “Perro, traidor de la patria”, aseveró de manera directa al referirse al jefe del Ejecutivo español.

El testimonio captado por las cámaras evidenció la gravedad del descontento y el temor de los residentes de que la tensión termine desbordándose por completo en las calles. Al describir el panorama actual, el hombre advirtió que en la urbe habrá “una batalla campal” y que, ante la falta de soluciones, saldrán “todos a cuchillazos, a navajazos, muertos por todos lados”.

A pesar de la alarma y de su crudo pronóstico, el vecino insistió en que la población local opondrá resistencia activa frente a lo que perciben como un abandono de sus demandas: “Ceuta no se rinde, Ceuta va a luchar en primera línea de fila”, enfatizó de forma tajante.