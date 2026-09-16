Clausuran de forma definitiva un departamento de policía en Texas tras el polémico arresto de una mujer por publicar en redes sociales

La Comisión de Fuerzas del Orden de Texas disuelve la policía de Trinidad al determinar que no aportaba un beneficio público a la comunidad y carecía de protocolos mínimos de operación.

El Departamento de Policía de la ciudad de Trinidad, en Texas (EE.UU.), ha sido clausurado de manera definitiva por orden de la Comisión de Fuerzas del Orden de Texas (TCOLE). La autoridad reguladora estatal dictó la drástica medida tras determinar que la corporación municipal no aportaba “un beneficio público a la comunidad”, según reportaron medios locales.

El cierre de la institución es el resultado directo de una investigación estatal desencadenada a raíz del polémico arresto de una ciudadana en mayo pasado. En aquel momento, la Policía detuvo a Jennifer Combs, acusándola de provocar “pánico y falsa alarma” por haber publicado en Facebook que el agua potable del municipio estaba contaminada con bacterias. La detención generó indignación debido a que las propias autoridades locales habían emitido previamente alertas sanitarias en el mismo sentido.

El caso captó la atención mediática a nivel nacional, lo que obligó a retirar los cargos contra Combs y colocó al departamento policial bajo una rigurosa inspección estatal.

Sin estándares mínimos ni protocolos de emergencia

La investigación oficial concluyó que la oficina policial no cumplía con los “estándares mínimos” operativos requeridos. Entre las irregularidades más graves se detectó la ausencia de 18 políticas obligatorias de funcionamiento, incluyendo protocolos esenciales sobre el uso de la fuerza, persecuciones vehiculares y actuación ante tiradores activos.

Reestructuración del servicio y confirmación de la contaminación

Tras la disolución de la policía local, la Oficina del Sheriff del condado de Henderson asumirá de forma directa la seguridad y el patrullaje del municipio.

Por su parte, la Comisión de Calidad Ambiental ratificó que las denuncias públicas realizadas por Combs sobre el mal estado de la red de agua potable eran verdaderas y procedió a ordenar las reparaciones correspondientes en el sistema hidráulico.

Luego de oficializarse el cierre del departamento, Combs compartió una reflexión en sus redes sociales: “Durante meses, los ciudadanos que cuestionaron a este departamento fueron ignorados, atacados y, en mi caso, arrestados […]. Nunca fuimos el problema. Lo que hicimos fue denunciarlo”.