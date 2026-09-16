Fundador de TikTok se ha vuelto en el hombre más rico de Asia

Su fortuna supera los 105.000 millones de dólares, impulsada por el desarrollo de productos de IA.

Zhang Yiming, fundador de ByteDance —matriz de TikTok—, se convirtió en la persona más rica de Asia, al superar al magnate indio Gautam Adani, con un patrimonio de más de 105.000 millones de dólares, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna de Zhang, de 43 años, aumentó en más de 12.000 millones de dólares este mes, después de que Bloomberg actualizara sus estimaciones a partir de las valoraciones más recientes de firmas de inversión como BlackRock, Fidelity Investments y T. Rowe Price.

El ascenso del empresario se produce después de un período de presión regulatoria sobre TikTok en Estados Unidos, que llegó a amenazar el futuro de la plataforma y llevó a ByteDance a transferir este año parte de sus operaciones estadounidenses a inversores locales. Zhang ya era el hombre más rico de China, impulsado por el alcance global de la red social y la expansión de la empresa en el ámbito de la inteligencia artificial, con productos como el chatbot Doubao y el generador de video Seedance.