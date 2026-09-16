El urgente llamado de Trump tras la subida de tasas de interés por la Fed

El mandatario estadounidense alegó que EE.UU. está ‘cargando’ “con casi todos los países del mundo”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo un llamado urgente a la Reserva Federal de su país (FED, por sus siglas en inglés), luego que la institución decidiera este miércoles incrementar las tasas de interés hasta el 4 %. “¡Bajar los tipos de interés en los Estados Unidos de América, y rápido!”, señaló el mandatario.

A través de la red Truth Social, Trump indicó que a su parecer las tasas de interés en EE.UU. “deberían ser del 1 % o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo, ¡con mucha diferencia!”.

“¡Nuestro país está en pleno auge gracias a las nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit, que son la mayoría, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año”, argumentó el mandatario.

Para Trump, “la palabra ‘déficit’ no es más que un eufemismo para decir pérdida”, una situación que a su parecer se produce porque EE.UU. está ‘cargando’ con “casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar”.

La Reserva Federal de EE.UU. aprobó este miércoles por unanimidad su primera subida de los tipos de interés desde julio de 2023 e indicó que podrían aplicar otra hacia finales de año, como parte de un esfuerzo orientado a “mantener reservas amplias en el sistema bancario” y combatir la inflación “elevada” provocada por la espiral de los precios del petróleo producto de la guerra contra Irán, entre otros factores económicos internos.

La medida fue tomada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del Banco Central, que votó 12-0 a favor de incrementar su tasa de interés clave en un cuarto de punto porcentual. “El FOMC decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, llevándolo del 3,75 al 4 %”, indicó el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en declaraciones a la prensa.

El anuncio se produce a pesar de las presiones de Trump de bajar las tasas cuando faltan menos de 50 días para las elecciones de mitad de mandato, evento clave para que el mandatario consiga los apoyos suficientes en el Congreso que le permitan continuar sus políticas.