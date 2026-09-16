El FBI frena un plan de ataque en Pensilvania y arresta a un joven reclutado por el Estado Islámico

Jonathan Hunter Kramer, de 21 años y con historial extremista desde su adolescencia, fue capturado en un hotel equipado con un rifle semiautomático, pertrechos militares y un plan concreto para atacar a civiles.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron este domingo a Jonathan Hunter Kramer, un joven de 21 años vinculado al Estado Islámico (ISIS) que había adquirido armamento y elaborado un plan para perpetrar un ataque contra la población civil en Pensilvania, de acuerdo con información difundida por la cadena NBC News.

La detención se llevó a cabo en la habitación de un hotel ubicado en Cranberry Township, luego de que las autoridades detectaran la compra del armamento por parte del sospechoso. Kramer fue imputado formalmente por el delito de recepción de un arma de fuego con la intención de utilizarla en un delito o acto de terrorismo.

Arsenal en el hotel y evidencias en el hogar familiar

Durante el operativo en el hotel, los investigadores incautaron un arsenal que incluía un rifle semiautomático marca Panther Arms, más de 150 balas, dos cargadores, un bípode y una mira telescópica. En el lugar también hallaron un tapete de oración, gas pimienta y dos teléfonos móviles —uno descartable y otro almacenado dentro de dos bolsas Faraday diseñadas para bloquear señales y evitar el rastreo—. Al momento de ser abordado por los agentes, Kramer exclamó de forma espontánea que estaba “jodido”, según consta en la denuncia penal.

Posteriormente, al inspeccionar el domicilio de sus padres, los agentes del FBI descubrieron 30 cuchillos y un manuscrito sin fecha en el que se leía: “No me busquen. No sé qué hice pero no puedo vivir con miedo constante”.

Reincidencia y radicalización temprana

El caso ha reavivado el debate sobre los vacíos del sistema judicial para contener la radicalización de jóvenes. Kramer acumulaba antecedentes por planificación de matanzas desde la adolescencia y había permanecido casi tres años en un centro de detención juvenil por actividades de extremismo violento. Tras quedar en libertad en marzo de este año, retomó de inmediato el contacto con redes yihadistas.

Los antecedentes del acusado se remontan a 2023, año en que el FBI allanó su vivienda y descubrió en su computadora un video en el que realizaba un juramento de lealtad a ISIS. En ese mismo periodo, las autoridades lo vincularon con un canal de Telegram donde, bajo el seudónimo @ShootIntoACrowd, publicaba amenazas, manuales para elaborar explosivos caseros (incluyendo C4 y coches bomba) y recibía material de abuso sexual infantil.