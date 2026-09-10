¡Escarnecedor caso ‘Pelicot 2.0’! Investigan a sujeto en Austria por drogar, entregar a su esposa y causarle la muerte

Daniela Aichinger, de 39 años, murió desangrada en la localidad de Marchtrenk; las autoridades mantienen en prisión preventiva a su esposo y a un cómplice tras descubrir escalofriantes chats donde la ofrecía sin su consentimiento.

Un atroz caso de violencia machista y agresión sexual ha consternado a la opinión pública internacional y mantiene bajo conmoción a las autoridades de Austria. La Fiscalía investiga la muerte de Daniela Aichinger, de 39 años de edad, hallada sin vida en su vivienda en la localidad de Marchtrenk, en un estremecedor proceso que los propios investigadores comparan con el mediático caso criminal ‘Pelicot’.

Autopsia reveló un final sangriento

El suceso se desencadenó el pasado 26 de junio, cuando el esposo de la víctima, Robert Aichinger, de 51 años, llamó a los servicios de emergencia afirmando que su pareja había sufrido un “accidente” durante un encuentro íntimo. Sin embargo, los resultados de la autopsia practicada por el servicio forense desmintieron la versión del sujeto, determinando que la mujer murió desangrada a causa de severas y profundas lesiones en la zona abdominal y pélvica.

A inicios de julio, el Ministerio Público de Austria abrió formalmente una causa penal contra Aichinger por el delito de abuso sexual de una persona indefensa con resultado de muerte. A medida que avanzaron las pesquisas, las autoridades identificaron y arrestaron a un segundo implicado, también de 51 años, tras confirmarse que ambos abusaron de Daniela mientras ella se encontraba en estado de ebriedad y total indefensión.

Aterradores mensajes en el celular

Las investigaciones dieron un giro decisivo tras la pericia tecnológica realizada al teléfono móvil del esposo. Los peritos descubrieron conversaciones donde el sujeto se refería a su esposa con el término “carne muerta” y enviaba fotografías de ella inconsciente a terceros.

En los chats, Aichinger admitía abiertamente la falta de consentimiento de la víctima, escribiendo frases como: “La emborrachará bien. Luego podrás tener sexo con ella otra vez”, a lo que el segundo sospechoso respondía pidiendo sujetarla o taparle la boca, al tiempo que agradecía por “permitirle usarla”. Incluso, el esposo manifestaba su intención explícita de conseguir sustancias para doparla de manera regular.

Prisión preventiva y antecedentes de violencia

En la actualidad, ambos sujetos permanecen bajo prisión preventiva. Mientras el esposo ha optado por guardar silencio ante los interrogatorios, el segundo sospechoso confesó de forma amplia ante los tribunales, admitiendo su presencia en la vivienda e imputándosele además el delito de humillación especial de la víctima, pena que contempla de 5 a 15 años de cárcel.

Asimismo, la exesposa de Robert Aichinger prestó declaración ante la Fiscalía, revelando que el imputado ya contaba con antecedentes de comportamiento violento e intrafamiliar durante su matrimonio anterior, agresiones que se intensificaron tras el nacimiento de su hijo menor. Las autoridades continúan indagando si existen más personas involucradas o si hubo transacciones económicas de por medio.