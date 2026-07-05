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Estalla un incendio incontrolable y se extiende a tres depósitos en EE.UU.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto del incendio.

Una enorme columna negra de humo se eleva en un cielo despejado desde un depósito en Parkersburg (EE.UU.), mientras se observa a los equipos de primera respuesta en el lugar. Autoridades pidieron a residentes resguardarse en sus casas y cerraron varias calles.

La agencia de emergencias local dijo que el fuego comenzó ayer sábado a las 11:00 en unas cajas de cartón, se extendió a tres depósitos, se detuvo cuando se retiraron las cuadrillas y se reactivó el domingo. Aún no lograron controlarlo.

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