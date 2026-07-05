Estalla un incendio incontrolable y se extiende a tres depósitos en EE.UU.

Una enorme columna negra de humo se eleva en un cielo despejado desde un depósito en Parkersburg (EE.UU.), mientras se observa a los equipos de primera respuesta en el lugar. Autoridades pidieron a residentes resguardarse en sus casas y cerraron varias calles.

La agencia de emergencias local dijo que el fuego comenzó ayer sábado a las 11:00 en unas cajas de cartón, se extendió a tres depósitos, se detuvo cuando se retiraron las cuadrillas y se reactivó el domingo. Aún no lograron controlarlo.