FBI dice que aún no determina motivo del intento de asesinato del expresidente Trump

El FBI dice que aún no ha determinado el motivo del intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El tiroteo en un mitin de Trump en Pensilvania también mató a un asistente e hirió gravemente a otros dos.

BUTLER, PENSILVANIA, EEUU – AP — Tras un intento de asesinato, el expresidente Donald Trump hizo un llamado el domingo a la unidad y la resiliencia, mientras líderes conmocionados de todo el espectro político retrocedían ante el tiroteo que lo dejó herido pero “bien”.

Un exjefe de bomberos que asistía al mitin con su familia fue asesinado, al igual que el pistolero. Otras dos personas también resultaron gravemente heridas.

El presidente Joe Biden, rival de Trump en noviembre, dijo que el intento de asesinato “no es lo que somos como nación”. Biden también dijo que ordenó una revisión independiente de la seguridad en el mitin en Pensilvania.

El ataque atrajo nueva atención sobre la violencia política en un Estados Unidos profundamente dividido unos cuatro meses antes de las próximas elecciones presidenciales. Fue el intento más grave de matar a un presidente o candidato presidencial desde que Ronald Reagan recibió un disparo en 1981, y se produjo días antes de que Trump acepte la nominación del Partido Republicano en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

El FBI identificó al tirador, que fue baleado fatalmente por agentes del Servicio Secreto, como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, y dijo que atacó desde una posición elevada fuera del lugar de la manifestación en una feria agrícola en Butler.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, identificó al asistente a la manifestación que fue asesinado como Corey Comperatore, un ex jefe de bomberos de la zona, y dijo que “murió como un héroe”.

“Su esposa me dijo que se lanzó sobre su familia para protegerlos”, dijo Shapiro. Se negó a hablar sobre la condición de otras dos personas que resultaron heridas.

El FBI dijo el domingo que aún no había determinado un motivo, pero la agencia creía que Crooks actuó solo y que no había estado previamente en el radar de la agencia. La agencia está revisando sus redes sociales y sus armas, pero hasta ahora no ha encontrado ningún escrito amenazante ni publicaciones en las redes sociales, dijeron los funcionarios.

La ausencia de un motivo ideológico claro un día después se sumó a las preguntas cada vez más profundas sobre el tiroteo e impidió que la nación sacara conclusiones rápidas o claras sobre uno de los crímenes más impactantes en la historia de Estados Unidos.

El tiroteo está siendo investigado como un intento de asesinato y un acto de terrorismo interno, dijo el FBI.

El subdirector del FBI, Paul Abbate, también dijo que “la retórica sobre amenazas de violencia ya ha aumentado en línea” después del tiroteo.

Poco antes de que sonaran los disparos, los asistentes a la manifestación notaron a un hombre trepando al techo de un edificio cercano y avisaron a la policía local, según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Un agente de policía local subió al techo y se encontró con Crooks, quien apuntó con su rifle al oficial. El oficial retrocedió por la escalera y Crooks disparó rápidamente hacia Trump, y fue entonces cuando los francotiradores del Servicio Secreto le dispararon, dijeron los funcionarios, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso.