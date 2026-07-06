FIFA se pronuncia tras la polémica apelación de Folarin Balogun jugará los octavos de final

Estados Unidos – La FIFA desestimó la apelación presentada por Bélgica respecto a la elegibilidad del delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de haberle retirado la sanción por la tarjeta roja recibida en el Mundial.

El Comité de Apelación de la FIFA declaró la solicitud de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) como inadmisible, argumentando que Bélgica “no es parte en el procedimiento y, como tal, no tiene legitimación para apelar la decisión”.

De esta manera, Balogun estará disponible para disputar este lunes los octavos de final contra Bélgica, pese a haber sido expulsado en el partido anterior ante Bosnia y Herzegovina.

La Federación Belga se mostró “asombrada” por la resolución. “Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las peticiones legítimas de la RBFA”, indicó en un comunicado. Además, advirtió que “seguirá luchando en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia justa y los intereses del fútbol”.

La polémica decisión de la FIFA se produjo luego de que su presidente, Gianni Infantino, sostuviera una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien criticó el concepto de la tarjeta roja en el fútbol.