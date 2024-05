FOTOS: Xi Jinping se reúne con Macron en Francia

El presidente chino, Xi Jinping, se ha reunido este lunes en el Palacio del Elíseo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de una visita de dos días con motivo del 60.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En la reunión también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En un discurso de apertura del encuentro, Macron afirmó, citado por medios locales, que “el diálogo euro-chino es más necesario que nunca” dada “la situación internacional”.

In Paris for the trilateral meeting with Presidents @EmmanuelMacron and Xi Jinping.

We will discuss several key issues of vital interest to the EU, including:

Russia’s aggression against Ukraine, the broader geopolitical situation, and how to rebalance our trade and economic… pic.twitter.com/DKp8O8xoMO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024