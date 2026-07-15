Fue asesinado biólogo estadounidense mientras veía televisión en su casa de Filipinas

Un distinguido biólogo marino estadounidense, cuyo trabajo fue fundamental para posicionar a Filipinas como un centro mundial de biodiversidad marina, fue asesinado la noche del pasado domingo en su casa, en la provincia filipina de Negros Oriental, reportan medios locales.

La víctima, Kent Carpenter, de 73 años, era profesor de la Universidad de Old Dominion, estado de Virginia (EE.UU.), y colaborador de la Universidad de Silliman, de Filipinas. Según un informe de la Policía Regional, a eso de las 11:30 p. m. (hora local) Carpenter se encontraba viendo televisión junto con una mujer filipina de 34 años, cuando los atacantes forzaron la entrada.

Uno de ellos sacó un arma y le disparó en la cabeza, acabando con su vida de forma instantánea. Los agresores huyeron llevándose un portátil, dinero en efectivo y una mochila. La portavoz de la Policía Regional, teniente coronel Joem Malong, declaró a AP que la acompañante de Carpenter sufrió heridas no especificadas y que se encontraba recibiendo tratamiento.

En este sentido, la Policía de la Región de la Isla de Negros ha activado un grupo de trabajo especial para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se ha establecido un móvil claro. Las autoridades han asegurado que están revisando cámaras de seguridad, entrevistando a testigos y reconstruyendo los movimientos de los sospechosos. “Condenamos enérgicamente este acto sin sentido”, declaró el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Romano Cardiño, en un comunicado.

With Dr. Kent Carpenter, the author of the paper which declared Verde Island Passage the center of the center of marine shore fish biodiversity. 🥺#PAMS17 pic.twitter.com/LdW93718uH — Mangingisda 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@MangingisdaSays) July 20, 2023

Legado imborrable

Medios de comunicación, instituciones académicas y comunidades locales han rendido homenaje a Carpenter, destacándolo como una de las figuras más influyentes en la historia de la biología marina de Filipinas. Su trayectoria, de más de cinco décadas, dejó una huella imborrable en el estudio y la protección de los ecosistemas marinos del archipiélago.

El estadounidense era ictiólogo, zoólogo especializado en el estudio de los peces. Desde 1996, era catedrático en la Universidad estadounidense de Old Dominion. Su campo de estudio era la región que se ubica entre los océanos Índico y Pacífico, conocida como el Triángulo de Coral, el área con mayor biodiversidad marina del mundo. De acuerdo con colegas de la universidad, sus investigaciones no solo se centraron en Filipinas, sino que también influyeron en estrategias de conservación a nivel global.

En el momento del ataque, se encontraba en el archipiélago realizando una estancia de investigación prolongada y tenía previsto jubilarse en septiembre de este año.