Solicitan apoyo ciudadano en Nicaragua para localizar a niña costarricense de 12 años

Angie Valeria Chacón Mena se encuentra desaparecida; la familia pide reportar cualquier dato sobre su paradero al teléfono 8411-2990 o a las autoridades.

Una alerta de servicio social y ayuda humanitaria ha sido emitida por los familiares de la menor Angie Valeria Chacón Mena, de 12 años de edad y de nacionalidad costarricense, cuyo paradero actual se desconoce. De acuerdo con informaciones recibidas por sus allegados, existen indicios de que la niña podría encontrarse dentro del territorio nicaragüense.

Verificación de integridad física y posible acompañante

La prioridad absoluta de sus familiares es verificar que la niña se encuentre en buen estado de salud y coordinar las acciones necesarias para lograr su retorno seguro con su familia.

Según los datos proporcionados, la menor podría estar acompañada por un ciudadano adulto identificado como Alejandro Florencio Megias Matus, de 20 años de edad.

Llamado urgente a la comunidad

Por tratarse de una menor de edad, cualquier detalle o avistamiento por parte de la población puede ser fundamental para dar con su ubicación. Se solicita a los habitantes de las distintas comunidades, comerciantes y autoridades locales que, si poseen información verídica, se comuniquen de inmediato al número 8411-2990 o informen a la delegación policial más cercana.