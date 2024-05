Georgia acusa a EE.UU. de apoyar “dos intentos de revolución”

El proyecto de ley fue retirado como consecuencia de la presión de los manifestantes, pero este año el partido gobernante volvió a presentarlo ante el órgano legislativo. La iniciativa fue aprobada esta semana por el Parlamento en segunda lectura. Según el procedimiento, el proyecto de ley deberá pasar por una tercera lectura final. Si entonces también recibe aprobación, será enviado a la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, para su firma.

