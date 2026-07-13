Gibraltar abre su frontera con España tras más de 100 años de controles

Las autoridades de Gibraltar han anunciado que eliminarán los controles fronterizos con España a partir del 15 de julio de este año, al poner en marcha un acuerdo de tránsito alcanzado con la Unión Europea.

Esta decisión pone fin a los controles que existían desde 1908 y permitirá la libre circulación de personas. Gibraltar, territorio británico de ultramar, abandonó la UE junto al Reino Unido tras el Brexit en 2020. Tras años de negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo que ahora entra en vigor de manera provisional.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, destacó que se reforzará notablemente la seguridad con mayor presencia policial, cámaras de vigilancia, sistemas de reconocimiento facial, una nueva valla y lectura automática de matrículas. Ya se han publicado imágenes artísticas de las nuevas instalaciones, que mejorarán el flujo de personas y el turismo sin renunciar a la identidad británica.