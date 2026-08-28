Gigante automovilístico retirará del mercado más de 21.000 vehículos por grave fallo de diseño

El gigante automovilístico coreano KIA se verá forzado a retirar del mercado 21.290 vehículos SUV eléctricos Kia EV9 de los años 2025 y 2026, al determinarse que un defecto en el mecanismo que activa la bolsa de aire incrementa el riesgo de que un niño sufra lesiones graves –incluso, potencialmente fatales– si viaja en el asiento delantero, según documentos presentados en la víspera ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU.

El problema específico es que en las unidades que deben ser retiradas, el sistema de detección de ocupantes del vehículo falla al determinar si hay alguien sentado en el asiento delantero y si ese alguien tiene el tamaño suficiente, antes de desplegar la bolsa de aire con seguridad. El impacto del dispositivo sobre un cuerpo pequeño puede causarle la muerte al pasajero. Por eso, el fabricante llamó a recordar que los menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero, dado que esa es la posición más segura para ellos, puntualiza Live Now Fox.

La firma admite que el defecto implica que los vehículos afectados no cumplen con la normativa federal de seguridad en EE.UU., aunque asegura que no ha tenido noticias de accidentes, lesiones o decesos relacionados con el fallo constructivo. De cualquier manera, advierte que los propietarios podrían recibir algún alerta en el tablero para indicarles que algo no va bien. De todos modos, se comprometió a cubrir los gastos de reparación y a enviar notificaciones por correo a los afectados a partir del venidero 20 de octubre.