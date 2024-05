Israel llama a evacuar otras zonas de Rafa

Avichay Adraee, portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, hizo un llamado este sábado a los residentes de otras zonas más de la ciudad gazatí de Rafa para que evacuen, indicando que en la zona se ampliará el operativo militar israelí.

Everywhere you look now in west #Rafah this morning, families are packing up. Streets are significantly emptier; @unrwa estimates 150,000 people have now fled Rafah.

New areas have been issued evacuation orders towards central #Rafah in south #Gaza AND #Jabalia in North #Gaza pic.twitter.com/bolQsVQSJL

— Louise Wateridge (@UNWateridge) May 11, 2024