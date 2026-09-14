Jurado en California declara culpable a exalcalde deberá pagar USD 13 millones a siete víctimas de agresión sexual

Tras evadir cargos penales durante casi dos décadas, un jurado lo declara responsable en el ámbito civil, al tiempo que sanciona con USD 2 millones adicionales a un club social masculino por complicidad e inacción.

Luego de casi dos décadas evitando cualquier consecuencia judicial frente a severas acusaciones de conducta sexual inapropiada, el exalcalde californiano Dominic Foppoli fue declarado responsable en el ámbito civil por un jurado de California. La resolución, dictada este viernes, le ordena pagar un total de USD 13 millones en indemnizaciones a siete mujeres que formaron parte de la causa.

Aunque un total de 13 mujeres denunciaron públicamente a Foppoli desde 2001 por agresiones y abusos cometidos incluso antes de que este ocupara cargos públicos, solo siete de ellas integraron la demanda civil presentada en abril de 2022 y cuyo juicio arrancó formalmente en julio de 2026.

Compensaciones individuales y el archivo en la vía penal

Los montos fijados por el tribunal varían de manera considerable según el caso. La indemnización más alta asciende a USD 4.650.938 para una sola de las demandantes, según reportó la cadena KTVU FOX 2, mientras que la suma más baja se estableció en USD 6.000.

Las denuncias contra el exfuncionario destacan por su extrema gravedad: varias de las víctimas alegaron que Foppoli adulteraba sus bebidas antes de atacarlas, mientras que la primera denunciante afirmó haber sido violada en decenas de ocasiones, incluyendo un episodio en el que fue esposada a una cama.

A pesar de la contundencia del veredicto civil, Foppoli no enfrentará prisión. En 2024, la Oficina del Fiscal General de California suspendió de forma definitiva la investigación criminal al concluir que las pruebas recopiladas eran insuficientes para sostener cargos penales en los casos que aún no habían prescrito. Foppoli había dimitido de su cargo como alcalde en mayo de 2021, días después de que las primeras cuatro demandantes hicieran públicos sus testimonios en el San Francisco Chronicle.

Negación en el estrado y condena a un club de beneficencia

Durante su declaración en el juicio, el exalcalde mantuvo su postura de inocencia frente a los señalamientos de abusos. “He sido un novio y una pareja terrible, infiel, egoísta y egocéntrico, pero jamás hice ninguna de las cosas por las que me demandan”, testificó Foppoli, de acuerdo con declaraciones recogidas por KGO Eyewitness News.

El fallo judicial no se limitó únicamente a la figura del político. El jurado también declaró responsable a la filial de Santa Rosa de Active 20-30, un club social masculino de beneficencia al que pertenecía Foppoli. La organización fue condenada a pagar USD 2 millones adicionales a una de las víctimas, quien acusó a la entidad de haber facilitado un entorno de agresión durante la convención nacional del grupo en Reno, Nevada, en 2012, y de ignorar deliberadamente las quejas que ella presentó ante sus directivos.