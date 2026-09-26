30 jóvenes semidesnudos y cubiertos de comida: la Policía descubre polémico ritual universitario en EE.UU.

En el interior del sótano de la residencia, la temperatura del termostato estaba fijada en unos 27 grados centígrados, lo que, según los agentes, había creado un ambiente caluroso y húmedo.

La Policía de EE.UU. descubrió en el sótano de una residencia de la Universidad de Wisconsin, en Madison, a varias decenas de jóvenes que, supuestamente, habían sido sometidos a un ritual de iniciación en el marco de una fraternidad estudiantil, informan medios locales.

“En el interior del sótano de la residencia, los agentes encontraron a unos 30 hombres parcialmente vestidos cubiertos de comida, condimentos y otros líquidos”, declaró el capitán de la Policía de Madison, Kipp Hartman.

La mayoría tenía 18 años y varios presentaban lesiones visibles compatibles con agresiones físicas. “Algo reciente, potencialmente como un golpe en el cuerpo, no una lesión antigua”, precisó.

Asimismo, la temperatura del termostato estaba fijada en unos 27 grados centígrados, lo que, según la Policía, había creado un ambiente caluroso y húmedo.

El presidente de la fraternidad Alpha Epsilon Pi , Brayden Klein, y el vicepresidente, Samuel Vane, ambos de 20 años, fueron arrestados bajo sospecha de novatadas y alteración del orden público.