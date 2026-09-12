La estrella de OnlyFans Kylie Perez a prisión por esta causa

Además del año de cárcel, la modelo deberá cumplir un año de libertad supervisada.

Kylie Perez, modelo de la plataforma para adultos OnlyFans, fue condenada a un año de prisión por no pagar más de 1,5 millones de dólares en impuestos, pese a haber ganado más de 5,4 millones con su contenido, informó New York Post este martes citando autoridades al tanto del caso.

La creadora de contenido, de 31 años, radicada en Tampa (EE.UU.) y conocida como Natalie Monroe, presentó una declaración fiscal fraudulenta en 2019 y se negó a abonar lo adeudado entre 2020 y 2023, según fiscales federales. Se declaró culpable en mayo y fue sentenciada el mes pasado, tras una investigación de la división criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

“Cuando alguien elige el lujo personal por encima de cumplir con sus obligaciones fiscales, las consecuencias son inevitables”, afirmó Ron Loecker, agente especial a cargo del IRS en Florida.

Además del año de cárcel, Perez deberá cumplir un año de libertad supervisada. La sentencia coincidió con el fracaso en Florida de una propuesta de “impuesto al pecado” del 50 % a la plataforma. Sophie Rain, otra estrella de OnlyFans, calificó dicha idea “lo más tonto” que había oído y afirmó: “Pago mis impuestos; he pagado millones”.