La estrepitosa caída de una viuda negra que desplumaba a sus víctimas y presumía lujos en TikTok

La mujer utilizaba las plataformas sociales para contactar a sus víctimas.

Una joven mujer atractiva que presumía de una vida lujosa en las redes era el ‘gancho’ de una organización delictiva que robaba a los hombres que concertaban citas con ella y que fue parcialmente desarticulada por las autoridades en Argentina.

Lourdes Milagros Rodríguez, de 21 años, fue detenida en su vivienda situada en el barrio María Teresa de Calcuta en la ciudad de José C. Paz durante, en el noroeste del Gran Buenos Aires, durante un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según TN.

En TikTok, donde tenía una cuenta con pocas publicaciones, Rodríguez mostraba sus gustos caros: cenas en restaurantes de lujo, paseos en Puerto Madero, un exclusivo barrio de la capital argentina, fajos de dólares, hoteles cinco estrellas, botellas de champaña y una camioneta Jeep.

Al revisar sus antecedentes policiales, los uniformados hallaron que la ‘viuda negra’, como se conoce a la modalidad delictiva donde las víctimas son seducidas para robarlas o asesinarlas, tenía una orden de captura por posesión de estupefacientes para la venta, refiere Zonales.

Modus operandi

‘Eluney’, como también era conocida en las redes, establecía contacto con sus víctimas a través de las aplicaciones sociales y concertaba citas en sus domicilios. El resto de la banda, que estaba al tanto de las características lugar, se trasladaba previamente al sitio para estudiarlo y analizar las posibilidades de fuga, tras cometer un robo.

Una vez que la ‘viuda negra’ se veía con sus víctimas para sostener un encuentro sexual, recoge La Nación, les administraba psicofármacos tipo benzodiazepinas en sus bebidas para causarles somnolencia y sumisión. En ese momento, llamaba a los integrantes de la organización delictiva para que robaran los efectos personales y el dinero de la persona que se encontraba en estado de indefensión.

🚨 #Pilar | SE HACÍA LLAMAR “ELUNEY” Y OSTENTABA UNA VIDA DE LUJO EN REDES: LA ACUSAN DE SER “VIUDA NEGRA” Una joven de 21 años, conocida en redes sociales como “Eluney”, fue detenida por la DDI en José C. Paz, acusada de integrar una banda que cometía robos bajo la modalidad… pic.twitter.com/FWTpMemsAe — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 5, 2026

La caída

Para llegar a ella, la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, puso en marcha una investigación luego de que recibiera una denuncia por hurto de un hombre que se había citado con ‘Eluney’. La pesquisa se valió del análisis de las imágenes registradas por una cámara de seguridad, donde se observaba el vehículo usado por la mujer y el resto de la banda.

El hombre, que fue internado en un centro de salud por un día, proporcionó el número telefónico con el que se comunicaba con Rodríguez, capturas de pantalla de su foto de perfil y enlaces a los chats que sostuvieron. Estos datos, cruzados con los del vehículo, sirvieron para dar con su domicilio.

Así, las autoridades llegaron a su vivienda, donde ocurrió la detención. En el lugar encontraron cuatro millones de pesos (unos 2.650 dólares), 1.500 dólares en efectivo, una laptop, una consola de juegos, dos palancas de mando, un teléfono celular, dos goteros con sedantes y dos perfumes.

Tras ese allanamiento, la Policía hizo otro procedimiento donde encontraron la camioneta usada por la ‘viuda negra’ y detuvieron a dos de sus presuntos cómplices. Hasta ahora, otros dos hombres están prófugos.