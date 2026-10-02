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Proyecto minero La India en Nicaragua extraerá sus primeras onzas de oro en diciembre de 2026

La compañía presentó una actualización sobre el avance de construcción y el financiamiento del yacimiento en Nicaragua.

Metals Exploration ha anunciado una actualización sobre la financiación y el progreso de la construcción para el proyecto aurifero La India en Nicaragua. La primera producción de oro sigue en el camino previsto para diciembre de 2026:

Préstamo de equipo de 27 millones de dólares estadounidenses ya totalmente liquidado tras una reducción de 6,8 millones de dólares el 23 de septiembre.

Posición de efectivo ahora en £25,8 millones tras la caída.

  • La instalación de plantas de proceso y molinos siguió avanzando. Los componentes clave del molino SAG han sido colocados en posición y se está preparando el mecanismo de perímetro del molino de bolas para su instalación. Se han instalado transportadores de plantas de proceso y el esmerilado del acero estructural del edificio está completo.
  • La instalación del anillo del tanque CIL está completa con el montaje de la estructura superior y la instalación de la rejilla en marcha.
  • Se ha comenzado el revestimiento de la Instalación de Almacenamiento de Relaves.

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