La Guardia Costera de China expulsa buques filipinos en una zona en disputa

La Guardia Costera del gigante asiático comunicó que actuaron de manera profesional y conforme a la ley

Dos barcos de la Guardia Costera de China (CCG, por sus siglas en inglés) dispararon cañones de agua, en la mañana de este sábado, contra el barco de suministro filipino Unaizah May 4 (UM4) dañándolo gravemente, comunicaron las Fuerzas Armadas de Filipinas. Es la segunda vez este mes que embarcaciones de ambos países se enfrenan en las cercanías de un disputado banco de arena en el mar de China Meridional.

WATCH | At 08:38 AM, the Philippine supply vessel Unaizah May 4 was subjected to direct water cannoning by two CCG vessels near Ayungin Shoal. The UM4 supply boat sustained heavy damages at around 08:52 due to the continued blasting of water cannons from the CCG vessels. pic.twitter.com/r540s80Qd2 — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) March 23, 2024

El UM4 es un buque civil contratado por el Ejército filipino para realizar una operación de rotación y reabastecimiento de un puesto territorial avanzado en el atolón Second Thomas Shoal, conocido por los filipinos como banco de arena Ayungin, y Ren’ai Jiao por los chinos.

Al mismo tiempo, el barco de la Guardia Costera filipina BRP Cabra (MRRV 4409), que escoltaba el UM4, también fue bloqueado y rodeado por un barco de la Guardia Costera de China y dos presuntos buques de la milicia china, señaló el portavoz de la Guardia Costera filipina, el comodoro Jay Tarriela.

As of 0720H on March 23, 2024, the Philippine Coast Guard (PCG) vessel, MRRV 4409, has been impeded and encircled by one (1) China Coast Guard vessel with bow number 21551, along with two (2) China Maritime Militia Vessels (CMMV) bearing bow numbers 00036 and 00314. MRRV 4409 has… pic.twitter.com/QvE7jBhfh3 — Jay Tarriela (@jaytaryela) March 23, 2024

El barco de escolta BRP Cabra fue “aislado del barco de reabastecimiento debido al comportamiento irresponsable y provocador de las fuerzas marítimas chinas”, expresó Tarriela, añadiendo que las fuerzas chinas estaban ignorando las normas internacionales destinadas a evitar colisiones en el mar. Posteriormente, el BRP Cabra logró maniobrar y llegar a Unaizah el 4 de mayo para prestar asistencia al barco.

WATCH | The BRP Cabra managed to maneuver and reach Unaizah May 4 to provide assistance to the Philippine supply boat, which had sustained significant damage.#OneAFPOnePHILIPPINES#StrongAFPStrongPHILIPPINES#AFPyoucanTRUST pic.twitter.com/34cuEz6AVb — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) March 23, 2024

Territorio en disputa

Por su parte, la Guardia Costera de China comunicó que Filipinas desplegó el sábado dos buques de la Guardia Costera y un barco de suministro para invadir ilegalmente las aguas cercanas a Ren’ai Jiao, perturbando deliberadamente la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional. El comunicado, difundido por Global Times, señala que la CCG expulsó a los buques filipinos de manera profesional y conforme a la ley.

El banco de arena ha estado ocupado por un pequeño contingente de personal de la Marina filipina en un buque de guerra abandonado desde finales de la década de 1990, pero recientemente ha sido el foco de un enfrentamiento territorial cada vez más tenso entre Filipinas y China. Filipinas planea acondicionar islas en el mar de China Meridional que considera parte de su territorio con el objetivo de hacerlas más habitables para sus tropas.

Segundo incidente durante este mes

Previamente, el 5 de marzo, la Guardia Costera china atacó con cañones de agua de alta presión a un buque guardacostas de Filipinas ocasionándole “daños estructurales menores” e hiriendo a cuatro tripulantes.

Apoyo desestabilizador de EE.UU.

En el último informe anual de la Iniciativa de Investigación de la Situación Estratégica del Mar de China Meridional (SCSPI, por sus siglas en inglés), recientemente publicado, el grupo de expertos que lo redactó señala que desde agosto de 2023 Filipinas ha intensificado las provocaciones en las islas y arrecifes en disputa con China bajo la instigación de EE.UU. Asimismo, aseguraron que el país norteamericano emitió declaraciones y comentarios oficiales en apoyo a Filipinas.

El documento revela que, si bien Washington brinda apoyo a Manila en la fricción actual que mantiene con Pekín en la región –aprovechando una ubicación geográfica que le resulta beneficiosa para su estrategia en el Indo-Pacífico o su despliegue para contener al gigante asiático–, no está listo para involucrarse militarmente con China y “no está dispuesto a ser utilizado para los objetivos de Filipinas“.