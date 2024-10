Liam Payne estaba “extremadamente abrumado” por la amarga pelea legal con su expareja

Maya Henry recurrió a sus abogados para emprender acciones legales contra la estrella de la banda One Direction, tras acusarle de mantener un contacto obsesivo.

Antes de su prematura muerte en Argentina este miércoles, el exintegrante de la banda One Direction, Liam Payne, de 31 años, estaba “extremadamente abrumado por todos los asuntos legales” relacionados con una disputa con su exprometida Maya Henry, según reportó la revista People.

La semana pasada, Henry, de 23 años, acudió a su abogado para emitir una orden de cese y desistimiento, en un intento de impedir que Payne le enviara mensajes constantemente a ella, su familia y amigos. La pareja terminó su relación en el 2022, y recientemente la joven habló sobre el comportamiento de su expareja en su cuenta de TikTok.

En un video publicado el 6 de octubre, Henry detalló los extremos a los que habría llegado Payne para enviarle mensajes. “También es siempre de diferentes números de teléfono. Nunca sé de dónde va a venir. También me enviará correos electrónicos”, afirmó. “No solo a mí, sino que estallará el teléfono de mi madre. ¿Es ese un comportamiento normal para ti?”, añadió.

Asimismo, alegó que el cantante “armó” a las seguidoras de One Direction contra ella. “Dice que ‘se aprovecha de las fanes de One Direction porque siempre le serán leales y no le delatarán'”.

La “dolorosa” experiencia del aborto

En mayo, Henry publicó una novela titulada ‘Looking Forward’ (‘Mirando hacia delante’), inspirada en su propia vida. En ella relata su “dolorosa” experiencia con el aborto.

“Si hubiera dependido de mí, no lo habría hecho”, contó la joven a People. “Pero si hubiera tomado otra decisión, habría perdido a la persona que amaba. Sin duda, hubo conversaciones difíciles al respecto. Pero mirando atrás ahora, las cosas suceden por una razón”, destacó.