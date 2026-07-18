Lo que dijo campeón de España sobre Messi antes de la final del Mundial 2026

El campeón del mundo con España en 2010 Andrés Iniesta aseguró que “anular es imposible” a Lionel Messi de cara a la final del Mundial 2026 contra Argentina y afirmó que la clave estará en que la selección española imponga su propio juego para generar ocasiones y ser efectiva.

Iniesta pronosticó un partido “duro, difícil, intenso”, aunque consideró que será igual para ambos equipos. “España tiene la manera de hacer sufrir al equipo rival con su juego”, afirmó, al insistir en que el desafío de contener a Messi deberá afrontarse de manera colectiva.

El exmediocampista también elogió el desempeño del capitán argentino durante el torneo. “No hay palabras o no sé cómo describirlo. La determinación, convicción y todo lo que hace en cada partido es para quitarse el sombrero”, señaló, y reveló que le envió “un par de mensajes” hace unas semanas, aunque supuso que el jugador “está muy metido en lo suyo”.

Sobre el estado anímico de España, Iniesta rechazó que el equipo deba afrontar la final con temor y destacó la confianza del plantel. Además, restó importancia a quién marque el gol decisivo y aseguró que lo único relevante es que la selección española consiga proclamarse campeona.