Lo que dijo Sánchez sobre amenazas de Trump con Groenlandia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su apoyo a Dinamarca en medio de las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, asegurando que la integridad territorial es “un principio innegociable”.

“El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable”, escribió en su cuenta de X. “España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”, agregó.

Cabe destacar que el mandatario, junto con otros seis líderes europeos, emitió un comunicado sobre las afirmaciones de Trump sobre la importancia de la isla, perteneciente a Dinamarca para la seguridad de EE.UU. “Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen”, manifestaron los mandatarios.

Amenazas de Trump

El comunicado fue publicado en medio de las renovadas amenazas de Trump de incorporar a Groenlandia a EE.UU., argumentando motivos estratégicos y de seguridad nacional. El domingo, el jefe de la Casa Blanca manifestó ante los periodistas a bordo del Air Force One la necesidad de hacerse con el control de esta región semiautónoma de Dinamarca ante la creciente presencia de barcos chinos y rusos en sus costas.

En respuesta, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió a Washington detener sus “amenazas contra un aliado históricamente cercano y hacia otro país y otro pueblo que han declarado muy claramente que no están en venta”. Más tarde añadió que un hipotético ataque estadounidense para hacerse con el control de Groenlandia provocaría el fin de la OTAN.