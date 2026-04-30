Milei sube al portaaviones USS Nimitz y participa en ejercicios navales con EE.UU.

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó este jueves en ejercicios navales conjuntos con EE.UU. tras abordar el portaaviones USS Nimitz, en el marco de las maniobras militares Passex 2026 que se desarrollan en aguas del Atlántico Sur.

La actividad forma parte de una serie de ejercicios combinados entre las Fuerzas Armadas de ambos países, que incluyen operaciones navales y aéreas en la Zona Económica Exclusiva argentina, con la participación de unidades de la Armada y de la aviación militar.

El despliegue estadounidense está encabezado por el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que operan junto a buques argentinos como el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales, conformando una fuerza de tarea conjunta orientada al adiestramiento, reportó La Nación.

Durante las maniobras, se realizaron ejercicios de defensa aérea, comunicaciones tácticas y operaciones aéreas con aeronaves F-18 de la Marina estadounidense, además de vuelos de helicópteros MH-60 Seahawk desde la cubierta del portaaviones. Según informó el Ministerio de Defensa de Argentina, el mandatario participó de la jornada a bordo del USS Nimitz junto al ministro de Defensa, Luis Petri, jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Armada, y el embajador de EE.UU., Peter Lamelas, en un ejercicio que, de acuerdo con la cartera, busca “fortalecer la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto” entre ambos países.

A bordo del portaaviones USS “Nimitz” de la @USNavy, el Presidente @JMilei participa de una jornada del Passex 2026 junto al Ministro @tgcarlospresti, los jefes del @EMCFFAA_Arg y de la @Armada_Arg y el embajador Peter Lamelas. Presenciarán demostraciones aéreas de aviones… pic.twitter.com/SljsYzfdoc — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) April 30, 2026

Cooperación bilateral

En paralelo, fuerzas especiales de ambos países desarrollan el ejercicio ‘Daga Atlántica’ en distintas bases militares argentinas, como Puerto Belgrano, Córdoba y la localidad bonaerense de Moreno, en una fase de entrenamiento táctico conjunto.

En ese contexto, el contraalmirante estadounidense Mark A. Schafer, jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur, visitó instalaciones militares argentinas y participó en actividades con autoridades locales para reforzar la cooperación bilateral en defensa.

El operativo se enmarca en una estrategia de acercamiento militar entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei, que incluye la autorización por decreto del ingreso de tropas estadounidenses al país, una atribución que corresponde al Congreso, pero que el Ejecutivo justificó por la falta de tratamiento legislativo.