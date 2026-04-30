Acusan a ejecutiva de JP Morgan acusada de convertir a un empleado en esclavo sexual

Una ejecutiva del banco estadounidense JP Morgan fue denunciada ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York por un excompañero de trabajo, quien la acusa de haber ejercido abuso de poder para someterlo a actos sexuales no consentidos durante varios meses.

La señalada, Lorna Hajdini, de 37 años, habría utilizado su posición dentro de la firma para presionar y amenazar al denunciante, quien decidió mantener el anonimato por razones de seguridad. Según su testimonio, los hechos habrían iniciado poco después de que ambos comenzaran a trabajar juntos en 2024.

El hombre sostiene que la ejecutiva realizó acercamientos cada vez más invasivos y que, en repetidas ocasiones, lo habría obligado a participar en conductas de carácter sexual sin su consentimiento. También asegura que fue víctima de amenazas relacionadas con su carrera profesional si no accedía a las exigencias.

Además, en la denuncia se menciona que la acusada presuntamente habría recurrido a métodos de intimidación, incluyendo el control de aspectos de su vida personal y financiera, así como comentarios ofensivos y de carácter racista.

El denunciante afirma que presentó inicialmente una queja ante el área de recursos humanos de la empresa, pero asegura que la situación no mejoró, lo que lo llevó a abandonar su empleo. También indicó haber recibido amenazas posteriores relacionadas con su estatus migratorio.

En el mismo recurso legal se señala a JP Morgan por una supuesta omisión al no actuar de manera efectiva ante la denuncia interna. No obstante, un portavoz de la institución financiera indicó que hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes que respalden las acusaciones.

El caso se encuentra en proceso judicial y será la corte correspondiente la encargada de determinar responsabilidades.