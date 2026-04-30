Horas después de desmembrar a una niña, el cantante acusado da una macabra entrevista

En medio de las acusaciones por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, que apuntan al cantante estadounidense David Anthony Burke —conocido artísticamente como ‘D4vd’—, ha vuelto a circular una entrevista que, según documentación judicial, se habría realizado apenas un día después del crimen.

De acuerdo con documentos legales citados por The California Post, el homicidio habría ocurrido el 23 de abril de 2025. Al día siguiente, Burke fue invitado a The Zach Sang Show. La entrevista —mencionada en el expediente— se publicó en YouTube el 28 de abril y continúa disponible.

En esa conversación, el artista aparece relajado, sonriente y con un tono ligero mientras promociona su primer álbum de estudio, ‘Withered’, lanzado el 25 de abril. Burke afirmó que la “pérdida de relaciones” inspiró el disco y que suele convertir rupturas y desamores en canciones. “Siempre estoy anticipando qué sucederá, y en cuanto ocurre, escribo sobre ello”, dijo.

El presentador le repreguntó si esperaba un final “devastador, trágico y triste” para poder crear arte, e incluso si lo “manifestaba”. Burke respondió que no lo sabía, que esperaba no estar provocándolo “involuntariamente”, aunque admitió que “podría ser”.

Crimen atroz

La fiscalía, que esta semana presentó nuevos detalles del caso, sostiene que Burke mantuvo con la menor un vínculo sentimental y sexual iniciado en 2023, y que la relación habría terminado en noviembre de 2024, aunque —según los investigadores— siguieron viéndose de manera esporádica. Los fiscales afirman que el crimen fue precedido por una discusión, el 22 de abril de 2025, y que al día siguiente Burke la citó en su vivienda en Hollywood Hills, donde presuntamente la apuñaló hasta matarla y luego la desmembró.

El cuerpo de Rivas Hernández fue hallado el 8 de septiembre de 2025 dentro de una bolsa, en el compartimento delantero de un vehículo que había sido remolcado a un depósito en Hollywood. Burke fue detenido a mediados de este mes y enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual continuo de una menor y mutilación ilegal de un cadáver. Permanece detenido sin derecho a fianza y se declaró inocente este lunes.