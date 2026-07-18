Madre de Noelia Castillo pide investigar las violaciones que sufrió antes de su eutanasia

Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, conocida por recibir la eutanasia a los 25 años, ha formalizado denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona (España) para investigar las violaciones que su hija aseguró haber sufrido antes de intentar suicidarse y solicitar la intervención para morir, informaron medios locales este viernes.

Ramos se apoya en un diario manuscrito que su hija le entregó, donde relata los hechos y aporta nombres, teléfonos y fotos que permitirían identificar a los supuestos perpetradores.

Según el texto, la primera agresión la cometió su pareja de ese momento, un joven pakistaní, que insistió en mantener relaciones sexuales pese a que Noelia no quería. La segunda ocurrió el 3 de octubre de 2022 en Salou: tras conocer a un camarero, la joven fue drogada y atacada por tres hombres, que se aprovecharon de su estado de vulnerabilidad.

Pocos días después de esta violación múltiple, Noelia intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, lo que la dejó parapléjica. Hasta ahora no había pruebas suficientes para llevar a cabo una denuncia formal.

La muerte de la víctima no impide la acción penal contra sus agresores. Yolanda busca que las autoridades investiguen si hubo delito, como hubiera querido su hija, que habló públicamente de los hechos.