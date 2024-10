Muere exintegrante de One Direction Liam Payne después tras caer de habitación de hotel en Buenos Aires

El artista británico se encontraba de visita en Argentina.

El músico británico Liam Payne, exintegrante del grupo One Direction, murió este miércoles tras caer del tercer piso de una habitación de hotel en Buenos Aires, Argentina.

Payne, de 31 años, se encontraba de visita en el país sudamericano desde hace varios días, y se alojaba en un hotel en el barrio porteño de Palermo llamado Casa Sur. Allí, en un patio interno del establecimiento, fue donde sufrió la caída mortal, cuyas razones se investigan.

El hotel en el que apareció muerto Liam Payne con el operativo de Policía, Bomberos y ambulancias. https://t.co/UruCohLrig pic.twitter.com/COWv2Pv71o — Matias Mowszet (@MatiMow) October 16, 2024



El director del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, detalló que cerca de las 5:00 PM (hora local) recibió un llamado a través del 911 que alertaba sobre el incidente.

“A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, dijo Crescenti. Y agregó que “no hubo posibilidad de reanimación”.

De acuerdo al jefe del servicio médico, Payne “tenía lesiones gravísimas que le provocaron la muerte como una fractura en la base del cráneo”, y remarcó que “esperan las pericias” para saber cómo ocurrió la caída fatal.

Alteración por consumo

Según el parte oficial, el llamado al 911 informó “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”, reportó la agencia Noticias Argentinas (NA).

Si bien por el momento las causas del incidente son materia de investigación, las primeras versiones indican que Payne pasó una tarde de consumo de drogas y alteraciones nerviosas antes de su deceso.

Imágenes que trascendieron en las redes sociales muestran que en su habitación dejó destrozos y restos de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

El músico arribó a Argentina a principios de este mes para presenciar un concierto de Niall Horan, excompañero del grupo One Direction, el 2 de octubre en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Sin embargo, permaneció en la ciudad desde entonces y se mostró activo en sus redes sociales, incluso acompañado de su actual pareja.

Así encontraron la habitación que ocupaba Liam Payne en el hotel de Buenos Aires pic.twitter.com/5W0NgTsQax — Mar ✨️ (@maicenitachan) October 16, 2024

Un ‘One Direction’

Liam Payne inició su carrera artística muy joven, tras participar del programa The X Factor de Reino Unido, un ‘reality show’ en el que audicionaban y competían aspirantes a la música. Si bien no ganó el concurso, fue seleccionado para integrar el grupo One Direction junto a otros cuatro jóvenes, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

La conformación de la banda se hizo realidad y en 2011 lanzaron su primer álbum de estudio, llamado Up all night. Al igual que en sus otros cuatro discos, predomina el sonido pop, con letras que apuntan a un público adolescente.

En su carrera con One Direction, que duró hasta 2016, Payne compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love. Luego continuó su carrera como solista hasta la fecha de su muerte.