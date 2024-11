Putin envía felicitaciones a Trump y afirma su disposición al diálogo con él

El presidente ruso calificó a Trump de hombre “valiente” y destacó que su comportamiento en el momento del atentado contra su vida le impresionó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha felicitado este jueves a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU.

“Aprovecho esta oportunidad para felicitarlo por su elección como presidente de Estados Unidos. Como ya he dicho, trabajaremos con cualquier jefe de Estado en el que confíe el pueblo estadounidense. Esto se cumplirá en la práctica”, dijo Putin en su discurso durante la sesión plenaria del XXI Foro Internacional de Discusiones Valdái, que arrancó el lunes en la ciudad rusa de Sochi.

También aseguró que no considera “una vergüenza” llamar a Trump. “No creo que sea vergonzoso llamarlo, simplemente no lo hago porque los líderes de los países occidentales solían llamarme casi todas las semanas, pero luego dejaron de hacerlo, no quieren. Bueno, no lo necesitan, estamos vivos, sanos y en desarrollo. Si alguno de ellos quiere reanudar el contacto, siempre he dicho y quiero volver a decir que no tenemos nada en contra”, explicó el mandatario. Putin también dijo durante el acto que no sabía si Trump quería hablar ahora, pero que tenían una relación normal en el pasado.

Entre otras cosas, Putin dijo que una persona “estúpida” no podría estar en el poder en EE.UU. “Es difícil imaginar a un hombre que llegue a la cima del poder en uno de los países más importantes del mundo y sea una persona completamente insignificante, estúpida y no interesante”, dijo. “El hecho es que la cultura política interna en los EE.UU. es tal que la lucha política interna es cada vez más aguda […] y a menudo se utilizan herramientas perjudiciales”, agregó.

“Intervención encubierta”

Putin subrayó que, por ejemplo, las historias sobre el supuesto bajo coeficiente intelectual de George Bush Jr. son una completa mentira.

“Recuerden cuántos ataques hubo contra Bush: ‘Es analfabeto y poco inteligente’. Todo es mentira. Tuvimos muchos desacuerdos, pero en términos personales, cuando hablé con él, les aseguro que no es inferior a los que están sentados en esta sala”, aseguró Putin. En este sentido, reveló que George H. W. Bush padre, en una conversación privada, calificó de gran error que los estadounidenses boicotearan los Juegos Olímpicos del 80, que se celebraron en Moscú.

“¿Y qué? Nada ha cambiado: prácticamente todos los últimos dirigentes estadounidenses han intentado llevar a cabo una ‘intervención encubierta’ hacia Rusia”, denunció Putin.

“Hombre valiente”

Al comentar la personalidad del futuro presidente, Putin señaló que durante su primer mandato todo el mundo decía que Trump era “sobre todo un hombre de negocios”, que “no entendía mucho de política y que podía cometer errores”. “Bueno, en primer lugar, puedo decir: su comportamiento durante el atentado contra su vida me impresionó. Resultó ser un hombre valiente. Y no se trata solo del brazo levantado y el llamamiento a luchar por sus ideales comunes […] Un hombre se muestra en circunstancias extraordinarias, y él se mostró, en mi opinión, de forma muy correcta, como un hombre”, subrayó Putin.

“Durante el primer mandato, lo diré sinceramente, tengo la impresión de que lo acosaban por todas partes, no lo dejaban moverse, tenía miedo de dar un paso a la izquierda o a la derecha y de decir una palabra de más”, señaló el jefe del Estado ruso. Putin añadió que no tenía “ni idea de lo que vaya a pasar ahora”. “Para él sigue siendo el último mandato, lo que hará son sus asuntos, pero lo que se dijo públicamente principalmente […] sobre el deseo de restablecer las relaciones con Rusia, de contribuir al fin de la crisis ucraniana, creo que merece atención”, aseveró.

“No fuimos nosotros”

Putin también se refirió a la posibilidad de restablecer las relaciones con Washington. “Estamos abiertos a ello, pero en gran medida la pelota está del lado de Estados Unidos, porque no fuimos nosotros los que estropeamos las relaciones con ellos”, dijo el presidente ruso.

“No les hemos impuesto restricciones ni sanciones, no contribuimos a ningún conflicto armado en los territorios cercanos a ellos, nunca hemos pretendido hacerlo y en la práctica nunca nos hemos permitido hacerlo. No puedo entender por qué Estados Unidos se permite hacerlo. Espero que acaben dándose cuenta de que es mejor no hacerlo si no queremos conflictos mundiales”, expresó. Señaló que Trump también ha hecho comentarios similares. “Veamos cómo funciona en la realidad”, concluyó Putin.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que la felicitación de Putin a Trump por su elección puede considerarse oficial. Sin embargo, aún no se sabe cuándo podría tener lugar la conversación entre ambos, añadió. En teoría, el líder ruso podría llamar a Trump, pero hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos más adelante, dijo Peskov.