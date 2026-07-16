Reportan que Trump promocionaba empresas justo después de comprar acciones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, promocionó más de 20 empresas en su cuenta en Truth Social varios días después de comprar acciones de estas compañías, ha reportado este jueves CNN.

Así, en abril de 2025 Trump anunció en su publicación que el gigante tecnológico Nvidia destinó 500.000 millones a la creación de los supercomputadores para la inteligencia artificial. Según informó el medio, unos días antes, el mandatario había adquirido acciones de la compañía por valor de entre 200.000 y 500.000 dólares.

El Gobierno rechaza las acusaciones de que Trump haya utilizado su cargo en beneficio propio con fines financieros. Los activos del mandatario “se mantienen en cuentas plenamente discrecionales gestionadas por instituciones financieras independientes de terceros”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “El presidente Trump actúa únicamente en el mejor interés del pueblo estadounidense”, aseguró.

El medio precisó que el mandatario no había transmitido sus activos a un fideicomiso ciego, por lo que puede saber qué acciones compran o venden sus gestores financieros. De acuerdo con el artículo, no está claro si conocía Trump sobre estas transacciones cuando hacía