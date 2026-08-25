Surge fuerte tensión entre Rusia y Armenia al ver que su aliado se saldrá de la “OTAN rusa”

La brecha diplomática entre Ereván y Moscú continúa ensanchándose. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este lunes que Armenia tiene total libertad para abandonar la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), conocida como la OTAN rusa, si considera que la alianza militar ya no responde a sus intereses de seguridad nacional.

“Si Ereván ya no necesita formar parte de una organización tan importante para garantizar la seguridad regional, es libre de tomar la decisión correspondiente y abandonarla”, declaró Peskov en un comunicado recogido por la agencia de noticias TASS. Estas palabras llegan como respuesta directa a la postura del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, quien ha reiterado que su país no tiene intenciones de retornar a una participación plena en la organización militar encabezada por Rusia, admitiendo incluso que vería con buenos ojos una eventual expulsión del bloque.

Sin embargo, la respuesta del Kremlin no se limitó al ámbito de la defensa; también incluyó una firme advertencia de carácter económico. Peskov sostuvo que el progresivo acercamiento político y comercial de Armenia hacia la Unión Europea podría generar “profundas contradicciones” con las normativas de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), bloque comercial de integración liderado por Rusia del cual Armenia forma parte junto a otros países de la región. De acuerdo con el análisis del Kremlin, estas incompatibilidades terminarían perjudicando de manera directa y principalmente a la economía de la propia Armenia.

Esta disputa expone el acelerado distanciamiento estratégico entre ambas naciones aliadas históricas. Mientras Armenia profundiza decididamente sus vínculos políticos y económicos con Europa, el panorama de seguridad en la región se complejiza en un momento donde la comunidad internacional analiza los interrogantes de Occidente antes de abrir nuevos canales de diálogo con Moscú