Tennessee se prepara para ejecutar a Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en el estado en más de 200 años

El gobernador Bill Lee denegó la clemencia a la sentenciada por el homicidio de Colleen Slemmer en 1995; la defensa agota un recurso de urgencia ante la Corte Suprema de EE.UU. a pocas horas de la inyección letal.

Tennessee llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre la ejecución de Christa Pike, de 50 años, tras haber sido condenada por el brutal asesinato de Colleen Slemmer ocurrido en Knoxville en 1995. La aplicación de la pena capital marcará la primera vez en más de dos siglos que el estado ejecuta a una mujer, convirtiendo el caso además en un hito de la historia penal moderna de Estados Unidos.

El pasado 28 de septiembre, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, desestimó formalmente la solicitud de clemencia presentada por los abogados de la reclusa, confirmando que el estado avanzará con el procedimiento mediante inyección letal, programado para las 10:00 a.m. (hora central). Tras la negativa del ejecutivo estatal, la defensa acudió de urgencia a la Corte Suprema federal en busca de una suspensión de último minuto, único recurso judicial que permanece abierto.

El crimen de Knoxville en 1995

Los hechos se remontan a la noche del 12 de enero de 1995, cuando Pike —quien contaba con 18 años al momento del delito—, su novio Tadaryl Shipp (de 17) y una tercera joven, Shadolla Peterson, atrajeron a Slemmer (de 19) a una zona arbolada del campus agrícola del programa educativo Job Corps en Knoxville. De acuerdo con los registros judiciales de la causa State of Tennessee v. Christa Gail Pike, el móvil del ataque fueron los celos.

El expediente del juicio documentó que la agresión se prolongó entre 30 minutos y una hora. Pike atacó a la víctima con un cortador de cajas, le infligió golpes en la cabeza con trozos de asfalto y le causó heridas con una pequeña hacha, mientras Shipp le grabó un pentagrama en el cuerpo. Posteriormente, Pike se jactó del crimen ante otros compañeros y conservó un fragmento del cráneo de Slemmer como trofeo.

Sentencias diferenciadas y debate nacional

En 1996, un jurado halló a Pike culpable bajo dos circunstancias agravantes: que el homicidio involucró tortura más allá de la necesaria para causar la muerte y que fue cometido para evitar la detención policial.

Los coacusados recibieron penas distintas: Shipp fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por ser menor de edad al momento del crimen (solicitud que le fue rechazada el año pasado), mientras que Peterson obtuvo libertad condicional tras colaborar como testigo con la Fiscalía.

El caso de Christa Pike mantiene dividida a la opinión pública norteamericana, avivando un intenso debate legal en torno a la edad de la procesada al momento del homicidio, sus antecedentes de salud mental y las alegaciones sobre la calidad de la defensa recibida durante el juicio original.