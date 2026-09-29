Un estudio revela que popular suplemento hace que aumente tu fuerza incluso sin hacer ejercicio

Investigadores observaron un mejor desempeño cognitivo y de memoria en los consumidores.

Un nuevo estudio encontró que la suplementación diaria con creatina se asoció con un aumento de la masa magra y la fuerza en personas sedentarias, incluso entre quienes no modificaron su actividad física durante la investigación.

El ensayo incluyó a 64 adultos de entre 45 y 65 años, que recibieron durante 12 semanas un placebo o una dosis diaria de 10 gramos de creatina. Ni los participantes ni los investigadores sabían qué producto recibía cada persona. Durante ese período, los voluntarios podían decidir si participar o no en un programa adicional de dieta y ejercicio.

Entre los 26 participantes que optaron por no seguir ese programa, quienes tomaron creatina registraron un aumento de la masa magra y mejores resultados en pruebas de fuerza, como press de banca y press de piernas. En el grupo que sí modificó su dieta y actividad física, la suplementación se asoció con una mayor reducción del porcentaje de grasa corporal y mejoras más marcadas en fuerza y resistencia.

Los autores, de la Universidad de Texas A&M, señalaron que estos resultados podrían ser relevantes para personas de mediana edad y mayores interesadas en preservar la masa muscular. El trabajo también detectó posibles mejoras en capacidades cognitivas y de memoria, aunque los expertos las consideran resultados exploratorios y preliminares.