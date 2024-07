“Todo el mundo debe condenarlo” dice Biden quien pide fin de violencia política tras ataque a Trump

El presidente Joe Biden pidió el fin de la violencia política después de que se produjera un tiroteo en el mitin político del aspirante republicano Donald Trump en el condado de Butler, en Pensilvania.

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo”, dijo Biden, añadiendo que ha sido informado a fondo sobre el asunto y que planeaba hablar con Trump. “Todo el mundo debe condenarlo”.

También dijo que fue informado “exhaustivamente” sobre la situación del expresidente Donald Trump, quien fue evacuado después de disparos durante el acto de campaña en Pensilvania, donde murió un asistente al evento y el supuesto agresor, de acuerdo con reportes de Washington Post que citó al fiscal del condado Butler.

El Secretario de Defensa Lloyd J. Austin III emitió una declaración de “condena a la violencia” en un comunicado emitido el sábado: “Todo el Departamento de Defensa condena esta violencia, que no tiene cabida en nuestra democracia. Esta no es la forma de resolver nuestras diferencias en Estados Unidos, y nunca debe serlo”.

A su vez, dijo que le “alivia que los informes indiquen que el expresidente Trump está a salvo” y expresó que está “rezando por él, su familia y todos los afectados por este terrible incidente”.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el sábado en un comunicado que está el departamento se compromete con las campañas de Biden y Trump y toma todas las medidas posibles para garantizar su seguridad.

