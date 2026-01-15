Tomarán declaración a las mujeres que denunciaron abusos sexuales por parte de Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron que el cantante Julio Iglesias abusó de ellas sexual y laboralmente, según informó la organización Women’s Link, que las asesora legalmente. De acuerdo con Radio Televisión Española (RTVE), aún no hay fecha fijada para las comparecencias, pero se han activado medidas especiales para proteger su identidad.

Women’s Link indicó que las denunciantes declararán como testigos protegidos para evitar su “revictimización”. Las mujeres afirmaron haber sufrido distintas formas de violencia en 2021, mientras trabajaban en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas. El 5 de enero informaron a la Fiscalía sobre hechos que podrían constituir delitos sexuales, lesiones, trata de seres humanos y vulneración de los derechos de los trabajadores.