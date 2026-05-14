Turista asesinada en un paraíso caribeño deja un inquietante mensaje antes de morir

Una mujer estadounidense fue asesinada al poco tiempo de comenzar sus vacaciones en Jamaica y dejó un inquietante mensaje a su familia antes de morir. Las autoridades buscan a su marido, al ser considerado una persona de interés en el caso.

Melissa Kerry Samnath falleció por un traumatismo craneoencefálico en un hospital de Montego Bay, en el noroeste de la isla, el pasado 29 de abril, fecha en la que cumplía 35 años. Medios locales informan que su esposo, identificado como Dane Watson, la dejó en el centro médico gravemente herida en una silla de ruedas y se dio a la fuga.

Mensaje escalofriante

Pocas horas antes, la víctima envió un mensaje a su familia suplicándoles auxilio. “Necesito que llames a la Policía […] Mira mi ubicación […] Es una casa rosa”, escribió. Posteriormente, los agentes hallaron las pertenencias de la mujer junto a un charco de sangre en la vivienda de su marido.

Samnath había aterrizado en Jamaica ese mismo día para celebrar su cumpleaños. Las cámaras de vigilancia captaron a la pareja, que se casó en diciembre de 2025, caminando desde el alojamiento de la mujer hasta la residencia de Watson horas antes del crimen.

La familia de la víctima se enteró de lo sucedido a través de la madre del sospechoso, a quien él había llamado previamente para confesarle el asesinato, según los reportes. Entre tanto, las autoridades están buscando intensamente a Watson.