Una ciudad de EE.UU. está repleta de cadáveres de inmigrantes y las autoridades no saben qué hacer

Eagle Pass (Texas), uno de los lugares más mortíferos en el límite entre EE.UU. y México, está repleta de cadáveres de inmigrantes que fallecieron intentando cruzar la frontera. La situación ha hecho que la ciudad no tenga más espacio en la morgue, mientras las autoridades denuncian la falta de recursos para lidiar con la crisis, así como los problemas psicológicos que está generando.

La migración a niveles récord ha provocado muertes sin precedentes en el condado de Maverick, una comunidad fronteriza que es la zona cero de la disputa entre Texas y la Administración de Joe Biden. Según un reporte publicado recientemente por The Washington Post, la mayoría de las víctimas se ahogan al intentar cruzar el río Bravo, mientras que en otras jurisdicciones mueren deshidratados al intentar cruzar las vastas y desoladas tierras del estado.

De acuerdo con el informe, hace unos años las autoridades recuperaban uno o dos cuerpos al mes, una cifra que en la actualidad es diaria y pasa desapercibida por la opinión pública estadounidense. Al menos 895 migrantes murieron cruzando a EE.UU. en 2022, el último año del que hay datos disponibles.

Video captures the intense rescue of two migrants who were drowning in a river at the Texas border.

