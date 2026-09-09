Una ‘startup’ de Silicon Valley introduce un misil de crucero de bajo costo y producción masiva

La ‘startup’ de Silicon Valley, (EE.UU.) de defensa Covenant presentó este miércoles Anthem, un misil de crucero de largo alcance y gran carga útil que, según la compañía, puede producirse rápidamente y a un costo relativamente bajo, recoge Reuters.

El arma, desarrollada durante dos años, está diseñada para lanzamientos desde tierra, tiene capacidad para transportar más de 200 kilogramos de carga útil y está concebida para emplearse en grandes cantidades junto con otros misiles de largo alcance. Covenant prevé un precio de cientos de miles de dólares por unidad cuando alcance su producción máxima.

La compañía ya ha recaudado más de 250 millones de dólares y acumula pedidos por unos 150 millones. Asimismo, la ‘startup’ ha probado Anthem más de 200 veces durante el último año y espera comenzar a generar ingresos en 2027.