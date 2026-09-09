Dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba Volodimir Zelensky revela primer ministro de Noruega

El incidente en Moldavia, donde un dron estuvo a punto de alcanzar el avión del presidente ucraniano rumbo a Oslo, evidencia la saturación del espacio aéreo en Europa del Este y la necesidad crítica de interceptores de última generación.

El revelador testimonio del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y del ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, sobre la casi interceptación por un dron del avión de Volodímir Zelenski al despegar de Moldavia, no constituye un hecho aislado. En el contexto del conflicto en 2026, este episodio ilustra cómo la guerra de drones y la proyección de amenaza por parte de la Federación Rusa han rebasado las fronteras ucranianas, convirtiendo los desplazamientos diplomáticos de la cúpula de Kiev en operaciones de altísimo riesgo.

Saturación aérea y la vulnerabilidad de los corredores internacionales

El peligro registrado en las inmediaciones del espacio aéreo moldavo refleja la saturación del dominio aéreo en Europa del Este, donde se registran picos de más de 600 ataques de drones diarios.

Para Rusia, el despliegue de sistemas no tripulados y misiles no solo busca objetivos tácticos en el frente, sino también ejercer una guerra cognitiva e intimidación psicológica destinada a alterar las rutas logísticas y diplomáticas de Ucrania.

Como advirtió la exministra noruega Ine Eriksen Søreide, Zelenski opera bajo una amenaza existencial permanente; una realidad que se agrava por los incesantes bombardeos rusos que buscan degradar la infraestructura civil y energética en ciudades como Kiev, dejando a millones de personas en condiciones extremas.

La urgencia antibalística y la brecha en la protección de alto nivel

Durante sus reuniones en Oslo con Støre, Stoltenberg y el canciller Espen Barth Eide, Zelenski centró su agenda en cerrar la vulnerabilidad más crítica de su arquitectura defensiva: las capacidades antibalísticas. Aunque Ucrania ha desarrollado redes de detección acústica como Sky Fortress y equipos móviles de fuego (MFT) para neutralizar drones de baja cota, los misiles balísticos y las incursiones combinadas de saturación siguen siendo el vector más mortífero empleado por el Kremlin.

Para contrarrestar esta amenaza, Ucrania no solo busca la transferencia de sistemas occidentales de vanguardia, sino también el desarrollo local y conjunto de drones interceptores de bajo coste habilitados con inteligencia artificial, capaces de operar de manera autónoma ante la intensa interferencia electrónica rusa.

Firmeza europea frente a la incertidumbre diplomática

La visita de Zelenski a Noruega para asistir al funeral del rey Harald V reforzó el compromiso de los países nórdicos y europeos con la seguridad ucraniana. Frente al estancamiento de las conversaciones de paz en Abu Dabi y Ginebra y las crecientes dudas sobre la previsibilidad del apoyo transatlántico, Europa ha comenzado a asumir un rol financiero e industrial de mayor peso.

Muestras de ello son el acuerdo para un marco de préstamos europeo de 90.000 millones de euros y la consolidación de la “Coalición de los Voluntarios” para ofrecer garantías de seguridad a largo plazo. Para los líderes noruegos, el peligro extremo que enfrenta Zelenski en cada viaje diplomático reconfirma que la estabilidad del continente depende directamente de fortalecer la capacidad defensiva de Ucrania frente al desgaste impuesto por Moscú.