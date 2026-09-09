Apple da el salto a las pantallas flexibles y presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable

El innovador dispositivo debutó durante la presentación anual de productos del gigante tecnológico, acompañado por la nueva generación iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

En un hito para el mercado de la tecnología móvil, la compañía Apple presentó oficialmente este miércoles su esperado primer teléfono plegable, bautizado como iPhone Duo.

El dispositivo hizo su debut estelar en el marco del evento anual de lanzamiento de nuevos productos de la empresa de Cupertino, donde compartió escenario con los nuevos teléfonos insignia de la firma: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Con el anuncio del iPhone Duo, la marca estadounidense entra de lleno en el segmento de los teléfonos de pantalla flexible, ampliando su catálogo de gama alta y marcando un nuevo paso en la evolución de su línea de smartphones.