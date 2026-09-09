Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Apple da el salto a las pantallas flexibles y presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable

El innovador dispositivo debutó durante la presentación anual de productos del gigante tecnológico, acompañado por la nueva generación iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

El nuevo iPhone Duo durante su presentación oficial. El primer dispositivo plegable de Apple lidera la renovada línea de teléfonos inteligentes junto con la serie iPhone 18 Pro.

En un hito para el mercado de la tecnología móvil, la compañía Apple presentó oficialmente este miércoles su esperado primer teléfono plegable, bautizado como iPhone Duo.

El dispositivo hizo su debut estelar en el marco del evento anual de lanzamiento de nuevos productos de la empresa de Cupertino, donde compartió escenario con los nuevos teléfonos insignia de la firma: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Con el anuncio del iPhone Duo, la marca estadounidense entra de lleno en el segmento de los teléfonos de pantalla flexible, ampliando su catálogo de gama alta y marcando un nuevo paso en la evolución de su línea de smartphones.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube