Sánchez defiende a los inmigrantes que entraron a Ceuta: “No estamos hablando de invasores, sino de personas que buscan una vida mejor”

El presidente criticó las propuestas de la oposición ante la crisis migratoria.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este miércoles que la grave crisis migratoria que estalló a fines de julio pasado en Ceuta, y que sigue sin resolverse, no podría enfrentarse a través de una operación armada.

“Escuchaba al jefe de la oposición [Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular] hace escasos días decir que él estaría dispuesto a aplicar el artículo de la Constitución mediante el cual poco menos que, ante la disyuntiva a la que se enfrentaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese 30 y 31 de julio, ante la avalancha de jóvenes, de personas civiles que llegaron a las fronteras de Ceuta, poco menos estaba sugiriendo dar una respuesta amada a esa crisis. Me parece una auténtica barbaridad”, afirmó Sánchez en una entrevista televisiva.

“No estamos hablando de invasores, estamos hablando de personas que, en su mayoría, son personas que buscan una vida mejor, oportunidades que no tienen al otro lado de la frontera, porque las desigualdades sociales existen”, agregó al recordar que los niveles de renta per cápita entre uno y otro lado de la frontera con Marruecos se multiplican por ocho a favor de España.

Sánchez aseguró que la “solución” que plantea el Partido Popular solo habría agravado el problema. “Estaríamos hablando de que hoy tendríamos una crisis aun mayor, no solamente en Ceuta, sino también en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos y, desde luego, una imagen internacional bastante lamentable”, consideró.

No estamos hablando de invasores. Estamos hablando de personas que buscan una vida mejor. Si la solución del Partido Popular y Vox es una respuesta armada, estaríamos ante una crisis mayor y ante una imagen internacional de España lamentable. pic.twitter.com/JhHuyT1xNI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2026

¿Qué pasó?

La crisis migratoria estalló a finales de julio, cuando más de 70.000 migrantes irregulares cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en apenas tres días. La ciudad autónoma, situada en el norte de África y con unos 84.000 habitantes, quedó desbordada ante la magnitud de las llegadas.

Aunque las autoridades españolas y de la Unión Europea afirmaron que casi todos los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta regresaron a Marruecos pocos días después, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que cerca de 5.000 permanecían todavía en la ciudad. No obstante, el lunes, el ministro de Política Territorial de España, Ángel Víctor Torres, reconoció que era “imposible” ofrecer el balance real de cuántas personas sin papeles se quedaron.

La semana pasada, Sánchez vinculó la llegada masiva de migrantes con redes de tráfico de personas y con campañas de desinformación en línea, entre ellas algunas que atribuyó a Israel. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, rechazó las acusaciones y acusó al jefe del ejecutivo español de “mentir descaradamente”.