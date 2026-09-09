Trump comenta victoria de “partido populista” en Alemania

El mandatario estadounidense elogió al AfD, que “está en auge”, y sostuvo que “no va a aguantar más” normas y regulaciones migratorias “absolutamente nefastas”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado la reciente victoria histórica de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales del estado de Sajonia-Anhalt.

“¡Guau! El partido populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante. Por fin se han hartado de las normas y regulaciones migratorias absolutamente nefastas que tanto daño han causado a Alemania. ¡Están en auge y ya no van a aguantarlas más!”, escribió en sus redes sociales este martes.

La reciente victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt marca un punto de inflexión en la política alemana. El partido obtuvo el 43,8 % de los votos y 39 de los 83 escaños del Parlamento regional, más del doble de su resultado de 2021. Aunque quedó a tres escaños de la mayoría absoluta, se trata del mejor resultado electoral de su historia y abre, por primera vez, la posibilidad de que la AfD llegue a encabezar un gobierno regional en Alemania.

El resultado supone también un duro golpe para la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), del canciller Friedrich Merz, que cayó hasta el 17,2 % frente al 37,1 % obtenido en 2021, después de más de dos décadas al frente del gobierno regional. La AfD capitalizó el descontento con la situación económica, los precios, la inmigración y el desempeño del Gobierno federal, además de beneficiarse de una campaña muy personalista de su candidato, Ulrich Siegmund.

La AfD se opone a nuevos envíos de armas a Ucrania y aboga por poner fin al apoyo militar a Kiev, insistiendo en una rápida resolución pacífica del conflicto mediante negociaciones con Rusia.