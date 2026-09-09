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Trump comenta victoria de “partido populista” en Alemania

El mandatario estadounidense elogió al AfD, que “está en auge”, y sostuvo que “no va a aguantar más” normas y regulaciones migratorias “absolutamente nefastas”.

Partidarios del AfD celebran los resultados iniciales que el partido obtuvo en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, el 6 de septiembre de 2026, en Magdeburgo (Alemania).

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado la reciente victoria histórica de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales del estado de Sajonia-Anhalt.

“¡Guau! El partido populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante. Por fin se han hartado de las normas y regulaciones migratorias absolutamente nefastas que tanto daño han causado a Alemania. ¡Están en auge y ya no van a aguantarlas más!”, escribió en sus redes sociales este martes.

La reciente victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt marca un punto de inflexión en la política alemana. El partido obtuvo el 43,8 % de los votos y 39 de los 83 escaños del Parlamento regional, más del doble de su resultado de 2021. Aunque quedó a tres escaños de la mayoría absoluta, se trata del mejor resultado electoral de su historia y abre, por primera vez, la posibilidad de que la AfD llegue a encabezar un gobierno regional en Alemania.

El resultado supone también un duro golpe para la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), del canciller Friedrich Merz, que cayó hasta el 17,2 % frente al 37,1 % obtenido en 2021, después de más de dos décadas al frente del gobierno regional. La AfD capitalizó el descontento con la situación económica, los precios, la inmigración y el desempeño del Gobierno federal, además de beneficiarse de una campaña muy personalista de su candidato, Ulrich Siegmund.

La AfD se opone a nuevos envíos de armas a Ucrania y aboga por poner fin al apoyo militar a Kiev, insistiendo en una rápida resolución pacífica del conflicto mediante negociaciones con Rusia.

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